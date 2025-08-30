Düzce’de Kaybolan Kadın Bulundu

KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADIN BULUNDU

Düzce’de 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası bir kadın, evinden 3 kilometre mesafede bulunan fındıklık içerisinde sağ olarak bulundu. 81 yaşındaki Ayşe Battal, Cumayeri İlçesi Üvezbeli köyündeki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD, jandarma ve yerel ekipler katıldı ve 3 gün boyunca köy çevresinde yoğun aramalar gerçekleştirildi. Bugün sabah saatlerinde, evinden 3 kilometre uzakta fındıklık alanda 81 yaşındaki Ayşe Battal’ın yerde yattığını gören ekipler, hemen yanına ulaşarak müdahale etti.

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, kadının yaralanması olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yaşlı kadın, ekipler sayesinde evine götürülürken, arama çalışmaları da sona erdi.