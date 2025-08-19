Düzce’de Kayıp Kişiye Ait Kemikler Bulundu

İNSAN KAFATASI VE KEMİKLERİ BULUNDU

Düzce’de bir mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri ortaya çıktı. Yapılan detaylı incelemede, bulunan kemiklerin 66 yaşındaki Cafer Ak’a ait olduğu belirlendi. Merkeze bağlı Konaklı köyünde dün mısır tarlasına giden çiftçi Yaşar M., tarlanın hemen yanında kafatası ve kemikler görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede kemiklerin insan ait olduğunu tespit etti.

OLAY YERİNDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Düzce Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, buluntu alanını güvenlik çemberine alarak kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Araştırma sonucunda bölgedeki kıyafetlerden elde edilen kimlik ve ilaç reçeteleri aracılığıyla, kemiklerin kayıp kaydı bulunan Cafer Ak’a ait olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı. Ayrıca, kemik parçaları DNA tespiti amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.