Düzce’de Kaza, 6 Yaralı Araç Dereye Uçtu

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU

Düzce’de, Samandere Şelalesi’ne pikniğe giden bir ailenin bulunduğu hafif ticari araç dönüş yolunda dereye düştü ve kazada 6 kişi yaralandı. Olay, Düzce merkeze bağlı Beyköy beldesindeki Samandere köyü yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte piknik yapmak üzere Samandere Şelalesi’ne giden Ergin Yavuz’un kullandığı 34 YA 0873 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Şimşirlik mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uğur Deresi’ne uçtu ve takla attı.

KAZA SONRASI YARDIM SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgede çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi görevlendirildi. Arazideki vatandaşların yardımıyla aracın içinde bulunan sürücü ve 5 yaralı, ambulanslara taşındı. İlk müdahale burada yapıldıktan sonra yaralılar, Düzce’deki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü bir şekilde verilirken, yapılan çalışmalar sonrasında trafik normal akışına döndü.

ARACIN ÇIKARTILMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle dereye uçan aracın çıkarılması amacıyla gerekli çalışmalar başlatıldı.