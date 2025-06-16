Düzce’de Kaza Sonucu 6 Yaralı

Düzce’de meydana gelen bir trafik kazasında hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı ve toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Yığılca yolu üzerindeki Nuhlar köyü kavşağında gerçekleşti. Gelen bilgilere göre, Yığılca yönünden gelen 14 HB 169 plakalı hafif ticari araç, ters yönden gelen ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, istinat duvarına çarparak durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa süre içinde bölgeye ulaşan ekipler, kazada yaralanan Nail Zurnacı, Ramazan Turan, Caner Uzun, Ramazan Arıkan, Furkan Sarı ve Çetin Sarı’nın yardımına koştu. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal akışına geri döndü. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.