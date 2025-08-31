Haberler

Düzce’de Kenan Alemdar Ayakkabısını Verdi

AMBULANS ŞOFÖRÜNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Düzce’de ambulans şoförü Kenan Alemdar, ayağına kürdan batan bir çocuğa yardım ederken sergilediği özveriyle dikkat çekiyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 3 No’lu 112 Acil Servis istasyonunda görevli olan Alemdar, ekip arkadaşlarıyla birlikte Küçük Sanayi Sitesi’nden gelen “ayakta travma” ihbarı üzerine hızla olay yerine yöneldi.

TEDAVİ SIRASINDA GÖSTERDİĞİ İNSANİ YAKLAŞIM

Bölgeye ulaşan sağlık ekibi, çocuğun ayağında terliğinden batan bir kürdan olduğunu tespit etti. Tıbbi müdahale için terliği kesmek zorunda kalan ekip, tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Ancak terliksiz kalan çocuğu gören Alemdar, kendi ayakkabısını vererek kendi sağlığını önemsemeyen bir yaklaşım sergiledi. Alemdar, daha sonra ambulans içerisinde bulunan galoşları giyerek görevine devam etti.

YAŞANANLARI ANLATTI

Alemdar, olayla ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı: “Ayakta travma çağrısı üzerine olay yerine gittik. Çocuğun ayağına kürdan batmıştı. Onu ambulansa aldık, terliğini kesmek zorunda kaldık ve müdahaleyi yaptık. Terliksiz kaldığını görünce hiç düşünmeden ayakkabımı verdim. Ayağına oldu. Ben de galoş giyip görevime devam ettim.” Bu hareketi, sağlık çalışanlarının insani yaklaşımını ve yardıma koşmadaki fedakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

