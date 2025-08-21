Düzce’de Kenevir Ekimine Baskın Yapıldı

DÜZCE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN OPERASYON

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda, yasa dışı kenevir ekimi yapan bir kişinin evinde ve bahçelerinde ciddi miktarda kenevir maddesi bulundu. Düzce’de uyuşturucu ile ilgili mücadele devam ediyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kenevir ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Gümüşova İlçesi Yeşilyayla Köyü’nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen kişiye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini bildirdi.

ŞÜPHELİYE YÖNELİK GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli A.Ö.’nün (65) kullanımındaki arazilere kenevir ekimi yaptığı tespit edilmiştir. Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin CMK 140. maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda ekim yapılan alanlara yerleştirilen foto kapanlarla, şüphelinin kenevir bitkilerine bakım yaptığı anlar kaydedilmiştir.” denildi.

YAPILAN BASKINDA ELE GEÇİRİLEN MADDENİN DETAYLARI

Yapılan operasyonda 231 kök kenevir bitkisi, 210 gram kubar esrar, 502 gram skunk, iklimlendirme sistemi, hassas terazi, 100 metre sulama hortumu, 2 av tüfeği, 15 kartuş ve 16 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Düzce’deki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor ve yetkililer, bu tür operasyonların artarak devam edeceğini vurguluyor.