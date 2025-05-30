Düzce’de Konuralp Pirinci Ekimi Başladı

DÜZCE’DE ÇELTİK ÜRETİMİ ARTIRILIYOR

Düzce’de, coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi başladı. Vali Selçuk Aslan, yapılan programda bu pirincin kentin en değerli tarım ürünlerinden biri olduğunu belirtti. Valilik bünyesindeki projelerle üretimin hareketlendiğini ifade eden Aslan, “Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezi olarak bilinen çeltiğin ekimini yapıyoruz. Gelişen ve değişen ekonomik şartlar, aşırı derecede fındığa yönelmemiz, Konuralp pirincinin günden güne ekim alanının azalmasına sebep olmuştu.” dedi.

Son yıllarda Valilik öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi aracılığıyla hem ekili alan hem de rekolte için destekler sunduklarını belirten Aslan, “Geçen sene 70 çiftçimiz çeltik üretimiyle uğraşırken, bu sene sayı 84’e ulaştı. Geçen yılla kıyaslandığında çeltik ekim alanımız yüzde 18 oranında arttı. Üretici sayımız da yüzde 22 yükseldi. Kamusal desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

TARIM ARAZİLERİ KORUNUYOR

Vali Aslan, kentte tarım arazilerinin korunması adına kararlı bir yaklaşım sergilendiğini vurgulayarak, “Gerçek anlamda bir kamu yararı olmadığı sürece Düzce’de tarım arazilerinin, tarım dışı kullanımına sıcak bakmıyoruz.” dedi. Yeni üretim tekniklerini denemeye devam ettiklerini kaydeden Aslan, bu dönemde deneme amaçlı başlatılan damlama sulama sistemlerinin ilerleyen yıllarda devreye alınarak arazilerin ve üreticilerin sayısının artacağını belirtti.

DRENAJ İLE GELENEKSEL YÖNTEMLE EKİM

Aslan’ın konuşmasının ardından, bölgede geçen yıl tamamlanan deneme süreci çerçevesinde dron ile çeltik ekimi yapıldı. Vali Aslan ve protokol üyeleri, sulak arazide geleneksel yöntemle tohumları toprakla buluşturdu.