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Düzce’de Köpeğe Çarpmamak İsterken Takla Attı

KAZA ANINDAKİ MANEVRA VE SONUÇLARI

Düzce’de, bir otomobilin köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra talihsiz bir kazaya neden oldu. D-100 karayolu üzerindeki Çilimli mevkiinde gerçekleşen olay, otomobilin minibüse çarparak takla atmasıyla sonuçlandı. Olay sırasında otomobil, Çilimli yönünden Düzce istikametine doğru ilerliyordu.

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Sürücünün, yolun sol şeridinde ilerlerken bir anda yola çıkan köpeği görmesiyle yaptığı manevra, durumu tehlikeli hale getirdi. Manzara karşısında otomobil sürücüsü, kontrolü kaybederek yanındaki minibüse çarptı ve takla attı. Kazanın etkisiyle otomobil, yaklaşık 15 metre sürüklendi. Neyse ki, araçtaki yolcular bu kazayı yaralanmadan atlattı. Kazanın anı, başka bir sürücünün kamerası tarafından kaydedildi.

KAZA SONRASINDA YOL DURUMU

Kaza sonrasında, olay yerine gelen ekipler yolu kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açtı. Araçların kaldırılmasının ardından D-100 karayolu, normal seyrine dönerek trafiğin akışı sağlandı.

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