Düzce’de Köylüler Yavru Karaca Buldu

KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde fındık bahçesinde çalışan köylüler, yeni doğmuş karaca yavruları için harekete geçti. Köylüler, buldukları yavruların sağlık kontrolünü sağlamak amacıyla Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil’e durumu bildirdi. Zorlu arazinin üstesinden gelmek için traktörle yola çıkan köylüler, karacaların bulunduğu alana ulaştı.

KARACALARIN DURUMU KONTROL ALTINA ALINDI

Ören köyü Taşlık mevkisinde iki yeni doğmuş karaca yavrusu bulan köylüler, durumu Karanfil’e iletti. Veteriner Hekim Karanfil, köylülerle birlikte bölgeye giderek muayene yaptı. Karanfil, “Karaca yeni doğum yapmış ve yavru karacaların göbek bağları henüz düşmemiş.” diyerek, yavruların annelerini kısa süre önce emdiğini fark etti. Bu durum üzerine Karanfil ve köylüler, anne karacanın bulunduğu yeri bulmak için etrafta arama yaptı.

YENİ YAVRU BULUNDU

Arama sonucunda, anne karacanın yavrularını beslediği yer tespit edildi. Yavru karacaları oraya bırakmayı planlayan köylüler ve Karanfil, beklenmedik bir durumla karşılaştı ve aynı bölgede bir yavru karaca daha buldu. Tüm yavruların muayenesini yapan Karanfil, sağlık sorunlarının olmadığını belirtti. Sonrasında, köylüler yavru karacaları annelerinin yanına bırakmak için doğum yaptıkları yere geri götürdü. Karanfil, yavruların sağlık kontrolleri için köylülerle birlikte yaptıkları traktör yolculuğunu kaydederek, yolculuk esnasında duruma ilişkin bilgileri aktardı ve yavruların muayenesini de görüntüledi.