Düzce’de Küçükler Basketbol Müsabakaları Başladı

OKUL SPORLARI MÜSABAKALARI BAŞLIYOR

Düzce, okul sporları küçükler basketbol grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 24-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyona toplamda 15 takım katılıyor.

ERKEK VE KIZ TAKIMLARI MÜCADELE EDECEK

Müsabakalarda erkekler Bahçeşehir Spor Salonu’nda, kızlar ise 18 Temmuz Spor Salonu’nda maç yapıyor. Organizasyonda erkeklerde 8 takım, kızlarda ise 7 takım mücadele ediyor. Okul Sporları Küçükler Basketbol Grup Müsabakaları, açılış seremonisinin ardından başladı.