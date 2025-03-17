Düzce’de Küçükler Masa Tenisi Şampiyonları Belli Oldu

DÜZCE’DE ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Düzce’de gerçekleştirilen okul sporları küçükler masa tenisi turnuvasının sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol doğrultusunda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Yarışmaları kapsamında düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Müsabakaları, 10-12 Mart 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu’nda yapıldı.

KADINLARDA DERECELER

Bu turnuvada kızlar kategorisinde 8 takım mücadele etti. Müsabakalar sonrasında sıralama şöyle oluştu: Birinciliği İlhami Reyhan Turan Ortaokulu elde ederken, ikinci sırayı Özel Su Damlası Ortaokulu aldı. 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu üçüncülük, Akçakoca Hamiyet Sevil Ortaokulu ise dördüncülük elde etti.

ERKEKLERDE DERECELER

Erkekler kategorisinde de 8 takım yer aldı. Bu kategoride de Özel Su Damlası Ortaokulu birinci, Hürriyet Ortaokulu ikinci, Bilgi Ortaokulu üçüncü ve 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu dördüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru verdi.