Düzce’de Kurban Vekaleti Sorunları Artıyor

DÜZCE’DE KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı yaklaşırken, Düzce’de hareketlilik artıyor. Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, kurban kesimlerinin yurt dışında değil, ülkemizde gerçekleştirilmesinin hayvan üreticilerine önemli destek sağlayacağını belirtti. Kurbanlıklarını seçen vatandaşlar, aynı zamanda hisse paylaşımına da yöneliyor. Bazı vatandaşlar ise kurban vekaletini yurt dışına göndermeyi tercih ediyor. Bu durum, yerli kurbanlık üretimi yapan hayvancılar için zor anlar yaşatıyor. Kurbanlık hayvanların ellerinde kaldığını ifade eden Karanfil, acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

PARALARIMIZ ÜLKENİN DEĞERİNE ZARAR VERİYOR

Başkan Karanfil, “Yurt dışında vekaletle kurban kestirmek, paralarımızın bir anlamda ülkenin milli değer kaybı olmasına neden oluyor. Bununla birlikte yerli üretim sektörüne de katkı sağlanamadığı için sürdürülebilir hayvancılığa zarar verilmekte. Yetiştiricilerimiz, bakım ve yem maliyetlerinin sürekli arttığını vurguluyor” sözlerini kullandı. Hayvanlarla uğraşmanın zorluklarına da değinen Karanfil, sektörün çıtası düşerken, yurt dışına giden paraların bu durumu daha da olumsuz hale getirdiğini belirtti.

RESMİ POLİTİKA GEREKİYOR

Karanfil, “Zor kar eden bir sektör olduğumuz için üreticilerin sektörden çıkması sorun oluşturuyor. Bu durumda hayvan üretiminin azalması, ülke hayvancılığı için büyük bir tehdit teşkil ediyor. Yetkililerin, vatandaşları bilinçlendirerek ve resmi politika olarak yurt dışı kurban kesimlerine bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Hayvan üretmeye çalışıyoruz ve teşvik etiğimiz sektörümüzün ayakta kalması için bu önemli bir konu. Yurt dışındaki vekaletle kurban kesiminde giden paraların, yerli üreticilere dönmesi hayvancılığımızı ve üreticilerimizi rahatlatacaktır” açıklamasında bulundu.