Düzce’de Miting Öncesi Vatandaşlar Konuştu

CHP MİTİNGİNDEN ÖNCE VATANDAŞLARDAN DEĞERLENDİRMELER

CHP’nin yarın Düzce’de gerçekleştireceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde vatandaşlar düşüncelerini paylaştı. Bir vatandaş, geçim zorluğuna dikkat çekerek, “Ben bir Müslüman olarak hakkımı helal etmiyorum. Bizi bu günlere muhtaç ettiler. Sandık geldiği zaman oyumuzu atacağız o attığımız oy da onlara helal olsun” dedi.

GEÇİKMEZ SEBEPLERİNDEN KONUŞULACAK ÇOK ŞEY VAR

Miting öncesindeki değerlendirmelerde bir başka vatandaş, yaşamın zorluğuna vurgu yaparak, “Emekliyim, çalışıyorum, hayat zor. Ekonomi bozuk, her taraf işsizlik. İnşallah hayırlısı olur Düzce için, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş, bayram için birkaç parça eşya almakta bile zorlandığını belirtirken, “Kurbanlık geliyor, bayramlık yok, yem yok, yiyecek yok. Emekli maaşıyla ne kadar olur?” diyerek sitem etti.

HUKUK VE ADALET YOK

Eşinin emniyette olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, “Türkiye her yönüyle bitmiş; hukuk, adalet yok” diyerek mevcut durumdan dert yandı. 74 yaşındaki bir başka vatandaşı ise “Türkiye hiçbir dönemde böyle bir şey yaşamadı. Bugün bir insan çalıştığı zaman, bir aylığıyla beraber kirasını ödeyemiyor. Adaleti, hukuku olmayan bir ülkede ekonomi diye bir şey olmaz” şeklinde konuştu.

Mitingin gerçekleşeceği gün için son derece heyecanlı olduğunu dile getiren bir vatandaş, içinde bulundukları durumdan yakınarak, “Sandık geldiği zaman oyumuzu atacağız” dedi.