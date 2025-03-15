Düzce’de Motosiklet Denetimlerinde 319 Bin Ceza

DENETİMLERİN ARTIRILMASI

Düzce’de yaya geçitlerinden faydalanarak karşı şeride geçen motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 107 sürücüye değişik maddelerden totalde 319 bin 101 lira ceza kesildi. Havanın ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanımı artış gösterdi. Kazaların önlenmesi ve motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla şehir genelinde trafik polisleri denetimlerini sıklaştırdı.

YAYA GEÇİDİ KURALLARI HATIRLATILDI

Cumartesi pazarının bulunduğu alanda motosiklet sürücüleri, yayalara ait geçitlerdeki ışıkları kullanarak ana trafiği durdurarak karşı taraflara geçiş yaptı. Bu durumu tespit eden trafik ekipleri hemen denetim gerçekleştirdi. Yaya geçidini kullanan sürücülere trafik polisleri, “Bu kullandığınız yer yayalar için ayrılmış bir alan. Bu alanı sadece yayalar kullanabilir. Motosikletli araçların buradan geçmesi yasak. Bu sebeple size bu konuda bir ceza uygulayacağız. Bir daha da burayı kullanmayın. Yayalara ait kaldırım olur, alt geçit olur, üst geçit olur kesinlikle kullanmamalısınız. Hem sizin sağlığınız hem yayaların sağlığı için kurallara dikkat etmeniz gerekiyor” şeklinde uyarılarda bulundu.

CEZALARIN BİLDİRİLMESİ

Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde 107 motosiklet sürücüsüne, yaya geçidinde motorlu taşıt kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, kask takmama gibi çeşitli maddelerden toplam 319 bin 101 lira ceza uygulandı. Ekipler, motosikletlilerin yaya geçidini kullanmalarını engellemek ve denetimleri sıklaştırarak güvenliği artırmayı planlıyor.