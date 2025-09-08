Haberler

Düzce’de Motosiklet Operasyonunda 27 Gözaltı

DUZCE’DE YAPILAN OPERASYON

Düzce’de motosiklet satışlarında gerçekleştirilen gayriresmi tadilat ile motor hacimlerinin artırılmasına yönelik yapılan operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, “nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik” suçları kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde, şehir merkezi ve Akçakoca ilçesinde bulunan iki iş yerinde satışa sunulan 50 cc motosikletlerin, yetkisiz değişiklik yapılarak 80, 110, 125 ve 135 cc’lik modeller haline getirilmiş olduğu tespit edildi.

EKİPLERİN EŞ ZAMANLI MÜDAHALESİ

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Düzce, Bolu ve Zonguldak’ta toplamda 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonda 21 motosiklete el kondu. Motosikletlerin satışını ve teknik değişikliklerini gerçekleştiren 7 zanlı ile satın alan 20 kişi gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
Haberler

CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.