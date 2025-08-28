Haberler

Düzce’de Motosiklet Tıra Çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Düzce’de bir motosiklet, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kask takan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, Akçakoca yolu üzerindeki Çamköy mevkiinde gerçekleşti.

PARK HALİNDEKİ TIR VE KAZA NEDENİ

Edinilen bilgilere göre, Y. S. isimli sürücü, namaz kılmak amacıyla emniyet şeridine 34 FAE 117 plakalı tırı park etti. Bu sırada, Akçakoca’dan Düzce yönünde seyir eden Y. M. kontrolündeki 81 ACH 581 plakalı motosiklet, başka bir aracın sıkıştırması sonucunda park halindeki tıra arkadan çarptı.

YARALILAR VE YOL DURUMU

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü, kasklı olduğu için hafif yaralarla olayı atlattı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kontrollü olarak verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

