Düzce’de Motosiklet Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANMALAR OLDU

Düzce’de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı Gürcü Osman Cami önünde gerçekleşti. A.Ö. yönetimindeki 81 ADJ 211 plakalı otomobil, Ö.D. idaresindeki 81 AFF 238 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet devrildi ve sürücü ile arkasındaki yolcu savrulup park halindeki bir otomobilin altına girdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Kaza anında çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla ulaştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve olayın detayları ile ilgili incelemeler sürüyor.