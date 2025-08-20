Düzce’de Motosiklet Yaya Çarptı. Yaralı Var

YAYA ANİDEN YOLA FIRLADI

Düzce’de meydana gelen bir kazada, yola aniden fırlayan bir yayaya motosiklet çarptı. Olayda bir kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde D-655 karayolu üzerindeki Karaca mahallesi kavşağında gerçekleşti.

KAZADA YARALANAN YAYAYA YARDIM

Alınan bilgilere göre, Düzce şehir merkezi yönünde ilerleyen Y.K. yönetimindeki 81 AEA 568 plakalı motosiklet, yolu kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalışan A.B. isimli yayaya çarptı. Motosikletin çarpması sonucu yere düşen yaya yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Yaralının durumu ve kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.