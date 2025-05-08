Düzce’de Motosikletliler Yakalandı, Cezalar Verildi

AKROBASTİK HAREKETLER VE KAÇIŞ

Düzce’de, akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen motosikletli sürücüler, bir kovalamaca sonrasında yakalandı. Olayda, 3 sürücüye toplamda 65 bin 412 lira cezai işlem uygulandı. Bu olay, Kuzey Çevre Yolu’nda gerçekleşti.

MOTOSİKLET GRUBUNUN KOVALAMASI

Motosikletli grup, güzergah üzerinde akrobasi hareketleri yaparken, trafik ekiplerinin dikkati çekti. Çamköy bağlantı yoluna girerek hızla uzaklaşmaya çalışan motosiklet sürücüleri, trafik ekiplerinin kovalamacasının ardından Koruköy Kavşağı’nda yakalandı.

Ara sokaklara girerek kaçmaya devam eden sürücüler, şahin ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Yapılan denetimlerde, sürücülerin ehliyetsiz olduğu, kask takmadığı ve usulsüz ışıklar ve uygun olmayan aparatların bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle sürücülere 65 bin 412 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 2 motosiklet yediemin otoparkına çekildi. Ekiplerin şok denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.