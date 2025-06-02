Düzce’de Mutfak Atölyesi Açıldı

DÜZCE’DE YENİ MUTFAK ATÖLYESİ KURULDU

Düzce’de, aşçı ve şeflerin yetişeceği yeni bir mutfak atölyesi açıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yürütülen ve Düzce Belediyesi tarafından uygulanan “Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisinde Kuruluyor Projesi” çerçevesinde, Mutfak Sanatları Merkezi’nde bir açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışta bir konuşma yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce’nin zengin coğrafyasının gastronomiye yansıdığına dikkat çekti. Aslan, yeni mutfak atölyesinin kentin mutfak kültürünü bireysel bir yaklaşımda ele alıp bütüncül bir şekilde değerlendireceğini belirtip, “Kentin yemeklerine hakim şeflerin ve aşçıların yetiştirilmesiyle bu güçlü gastronomi ticari anlamda da güçlü olacak. Burada eğitim görecek 50 kadın kardeşimiz sertifikalandırılacak. Bunların 15’i doğrudan belediye bünyesindeki Beltur uhdesinde, 20’si Düzce Belediyesi İş Kulübü vasıtasıyla yeme içme sektöründe istihdam edilecek, 15 kişinin de kendi iş yerlerini kurması planlanıyor.” dedi.

EĞİTİMİN TEMELLERİ ATILIYOR

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Mutfak Sanatları Merkezi’nin beş yıl önce kurulduğunu belirtti. Özlü, “Bunun arkasında bir felsefe var. Düzce’nin demografik yapısı çok zengin ve bunun da zengin mutfağı var. Düzce’de evlerimizde yapılan 380 yemeğimiz var. Bunları kitapta topladık ve yapılacağı yer olarak da burayı belirledik. O yüzden buranın adı restoran değil, mutfak sanatları merkezi. Bununla beraber eğitim yerimizi sürdürülebilir hale getirmek için buradaki atölyeyi oluşturacağız. Teorik eğitimin verileceği sınıfımız ile pratik eğitimlerin gerçekleştirileceği mutfak alanımız var.” ifadelerini kullandı.

QUALİFİYE PERSONELİN YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Bakanlığın ve MARKA’nın desteğiyle açılan atölyenin Düzce’nin zengin gastronomi kültürüne katkı sağlayarak nitelikli insan gücünün yetişmesine olanak tanıyacağını ifade etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, mutfak atölyesini gezme fırsatı buldu.