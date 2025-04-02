Düzce’de Narkotik Operasyon: 2 Kişi Tutuklandı

DÜZCE’DE NARKOTİK OPERASYONLARI

Düzce genelinde, narkotik suçlarla mücadele ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Bu süreçte toplam 61 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı ve 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanımına yönelik yapılan bu operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının desteğiyle, polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında organize edildi. Bu operasyonlar kapsamında 57 olay tespit edilerek müdahale edildi. Yapılan işlemlerde 61 kişi hakkında yasal süreç başlatıldı ve 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERATIONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Yürütülen çalışmalarda, ekipler çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında; 992 adet sentetik ecza, 54 gram esrar, 34 gram metamfetamin, 12 gram skunk, 26,9 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 12 gram skunk yer aldı. Bu operasyonlar, Düzce’de suçların önlenmesi, azaltılması ve uyuşturucu bağlantılı suçluların yakalanması açısından büyük önem taşıyor.