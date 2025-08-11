Düzce’de Narkotik Operasyonlar Devam Ediyor

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Düzce’de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 59 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Bu kapsamda, Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar aralıksız sürüyor.

BAŞSAVCILIK KOORDİNASYONUNDA OPERASYONLAR

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 4-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında toplam 55 olayla ilgili müdahalede bulundu. Bu süreçte 4 kişi tutuklandı ve uyuşturucu kullanan 59 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULAR

Gerçekleştirilen çalışmalarda; 125 adet sentetik ecza, 14 gram metamfetamin, 82 gram bonzai, 2531 gram esrar, 3.8 gram amfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 gram likit esrar, 56 kök kenevir, 41 gram kokain ve 2 gram skunk ele geçirildi. Bu operasyonlar, Düzce’de uyuşturucu ile mücadele kararlılığını ortaya koyuyor.