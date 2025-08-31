Düzce’de Off-Road Şenlikleri Yapıldı

DÜZCE’DE OFF-ROAD ŞENLİKLERİ GERÇEKLEŞTİ

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, 35. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi. Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF), Düzce Valiliği ve Gümüşova Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen etkinlikte, BDY Group Yatırım AŞ de sponsor olarak yer aldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcular, bu organizasyonda 73 araçla özel hazırlanan pistte yarıştı. Üç gün süren etkinlikler, extreme ve hız etaplarıyla başladı. Büyük motor hacmine sahip araçlarla çamurlu ve engebeli parkurlarda mücadele eden sporcular, kimi zaman zor anlar yaşadı.

SPORCULARIN ZOR ANLARI

Yarışların adrenalini oldukça yüksekti. Bazı araçlar, su havuzlarından çıkma savaşı verdi. Çamura saplanan araçlar ise saha görevlileri tarafından kurtarılarak yarışmaya devam etti. DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, organizasyonun keyifli geçtiğini ifade ederek, “Bu şenlik off-road camiası için bir anlamda dostluk buluşması oluyor. Herkes çok mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz.” diye konuştu.

Etkinliğin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde gerçekleştirilmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen BDY Group Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Baday, “Bu kadar sporcu ve izleyenleri burada görmek gerçekten çok heyecan verici. Bu bizi onore ediyor, off-road sporuna desteklerimiz devam edecek. Türkiye’nin farklı illerinden gelen insanlarla burada olmamız birlik ve beraberliğimizi, dostluklarımızı pekiştiriyor.” dedi.