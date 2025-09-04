Haberler

Düzce’de Orman Yangını Dronla Görüntülendi

Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce’de meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yangının etkilediği alan, dron ile havadan görüntülenerek durumu gözler önüne seriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları dikkat çekiyor.

Hava Görüntüleri Yangının Büyüklüğünü Gösteriyor

Dron çekimleri, yanan ormanlık alanın boyutunu ve yangının yayılma hızını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yangınla mücadelede yer ekiplerinin yanı sıra hava destekli çalışmalar da sürdürülüyor. Bu afetin boyutu, havadan çekilen görüntülerle daha iyi anlaşılabiliyor.

Küçükçekmece’de Tır Altgeçitte Sıkıştı

Küçükçekmece Yenimahalle'de, sünger yüklü bir tır altgeçitte sıkıştı. Kazada şoförün oğlu hafif yaralanırken, kurtarma çalışmaları kısa sürede başladı.
CHP Ataşehir Kongresi İptal Edildi

Ataşehir ilçe seçim kurulu, kayyum atamasını gerekçe göstererek CHP'nin 13 Eylül'de planladığı ilçe kongresinin iptaline karar verdi.

