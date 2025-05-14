Düzce’de Otomobil Şarampole Uçtu

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Düzce’de bir otomobil, virajı alamayarak 50 metrelik bir şarampole düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Düzce’de öğle saatlerinde yaşandı. Kazada, otomobilin içinde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kaza sonucunda araç, hurda yığını haline geldi.

KAZA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Otomobilin yoldan çıkarak taklalar atmaya başladığı anlar, teknopark bahçesine düşerek uçma anıyla birlikte kameralara kaydedildi. Görüntülerde, kazada yer alan iki kişinin emniyet kemerlerinin takılı olduğu için fırlamadıkları gözlemleniyor. Kazanın şiddeti, otomobilin dönüşleri ve düşüş sekansları ile net bir şekilde görünmekte.