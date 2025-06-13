Haberler

Düzce’de Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANAN OLAYLAR

Düzce’de, D-655 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Ayşe Yıldız’a bir otomobil çarptı ve Yıldız ağır yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Beyciler Mahallesi’nde gerçekleşti. Pınar H.D. yönetimindeki 81 KH 908 plakalı otomobil, yoldan geçmekte olan Yıldız’a çarpıp onu yola savurdu.

SAVCILIK ARAŞTIRMASI BAŞLATILDI

Olayın ardından, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kazayı kaydetti. Durumun bildirildiği sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye geldi. Ağır yaralı olan Ayşe Yıldız, sağlık görevlileri tarafından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi sürecine alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fernando Muslera Estudiantes ile Anlaştı

Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Uruguaylı kaleci yeni takımında yeni bir başlangıç yapıyor.
Haberler

Fenerbahçe’nin Rakipleri Belli Oldu

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Portekiz'de hazırlık kampı yapacak. 6 hazırlık maçı programı açıklandı, Sunderland ile karşılaşma tarihi merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.