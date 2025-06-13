Düzce’de Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANAN OLAYLAR

Düzce’de, D-655 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Ayşe Yıldız’a bir otomobil çarptı ve Yıldız ağır yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Beyciler Mahallesi’nde gerçekleşti. Pınar H.D. yönetimindeki 81 KH 908 plakalı otomobil, yoldan geçmekte olan Yıldız’a çarpıp onu yola savurdu.

SAVCILIK ARAŞTIRMASI BAŞLATILDI

Olayın ardından, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kazayı kaydetti. Durumun bildirildiği sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye geldi. Ağır yaralı olan Ayşe Yıldız, sağlık görevlileri tarafından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi sürecine alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.