Düzce’de Otoyolda Kaza Meydana Geldi

OTOMOBİL BARIYERE ÇARPTI

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kısmında kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı, bunlardan 3’ü çocuk. Otoyolun İstanbul yönünde seyreden F.Y.T. kontrolündeki 59 AEL 989 plakalı araç, Paşakonağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobilde bulunan H.T. (40), H.E.T. (3), E.H.T. (3) ile Ö.A.T. (8) yaralandı. Olaydan sonra sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

TRAFFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre tek şeritli ulaşım durdu. Ancak aracın kaldırılmasının ardından trafik, yine normal seyrine döndü.