Düzce’de Otoyolda Zincirleme Kaza Meydana Geldi

DÜZCE’DE TRAFİK KAZASI

Düzce ilinde Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova ilçesi Yongalık köyü bölgesinde, H.İ.T. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Z.Ö. kontrolündeki araca arkadan çarptı. Bu çarpışmanın ardından başka bir otomobilin de kazaya dahil olduğu belirtildi.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın sonucunda, otomobillerden birinde bulunan Özbekistan uyruklu Gaulshan Mamedova hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan diğer iki Özbek vatandaş, M.M. ve G.A.M., yaralandı. Yoldan geçmekte olan diğer sürücülerin ihbarıyla birlikte olay yerine sağlık ve otoyol jandarması ekipleri gönderildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Gaulshan Mamedova’nın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

KAZA SONRASI TRAFİK SORUNU

Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi ve bu durum uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Araçların kaldırılmasının arkasından ulaşım yeniden normale dönmeye başladı. Olayla ilgili olarak ise bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.