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Düzce’de Pikap Ve Otomobil Çarpıştı

DÜZCE’DE KAZA SONUCU YARALANANLAR

Düzce’de meydana gelen kazada, bir pikap ile otomobil çarpıştı ve iki kişi yaralandı. H.M. yönetimindeki 34 GPH 026 plakalı pikap, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 34 DCN 562 plakalı otomobil ile D-100 kara yolu Soğancı Kavşağı’nda çarpıştı.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazanın sonucunda otomobilde bulunan Z.A. ve H.S. yaralandı. Yaralılar, araçtan çıkarılarak ambulanslarla Düzce’deki hastanelere taşındı.

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