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Düzce’de Polis ve Jandarmadan Şok Denetimler

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ŞOK DENETİMLERDE GÖZALTILAR

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri düzenlenen şok denetimlerde 25 bin şahıs sorguladı. Bu sorgulamalarda araması bulunan 62 kişi gözaltına alındı ve bu şahıslardan 28’i adli makamlarca tutuklandı. Düzce’deki ekipler, suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik 24 saat aralıksız şok denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

SİLAH VE MÜCEHİRLER ELE GEÇİRİLDİ

Son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda, 25 bin şahısın sorgulandığı belirtildi. Sorgulamalarda araması bulunan 62 kişi gözlem altına alınırken, 28 kişi tutuklandı. Yapılan denetimlerde ayrıca, 5 tabanca, 10 kuru sıkı tabanca, 10 av tüfeği, 2 havalı tüfek, 9 şarjör, 190 mermi ve 5 kesici ve delici alet ele geçirildi. Düzce’de asayişin sağlanmasına yönelik bu denetimlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

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