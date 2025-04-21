Düzce’de Rölyef Sanatı Gözde Hale Geldi

YENİ GÖZDE: RÖLYEF SANATI

Düzce’de kağıtların üç boyut kazanarak oluşturduğu rölyef sanatı, ev hanımları ve emeklilerin ilgisini çekiyor. Katılımcılar, El Sanatları Merkezi’nde açılan 3 boyutlu rölyef kursunda sanata yöneliyor ve sosyal aktiviteler yapıyor. Düzce El Sanatları Merkezi’ndeki kurs, birçok kadına yeni bir hobinin kapılarını aralıyor. Kursiyerler, kağıt kullanarak sanatsal çalışmalar yapıyor ve bu eserleri üç boyutlu hale getirerek görsel zenginlik katıyor. Kurs, katılımcılar için sıcak bir aile ortamı da sunuyor. Hafta içi ev hanımları ve emeklilere yönelik düzenlenen kurs, hafta sonlarıysa çalışan kadınları hedef alıyor. Katılımcılar burada hem stres atıyor hem de el emeği ürünler üretiyor.

KAĞITLA SANAT YAPILIYOR

Rölyef kursunu yöneten eğitmen Hanife İlhan, yaratıcı çalışmalara dair bilgi veriyor. İlhan, “Burada arkadaşlarla birlikte kağıtlarla üç boyutlu çalışmalar yapıyoruz. Rölyef aslında bir kabartma sanatıdır. Biz de kağıtları kullanarak kabartmalar hazırlıyor ve bunları tablo haline getiriyoruz. Her resmi üç boyutlu hale getirmek mümkün. Kağıtları işleyerek, nakış işler gibi eserler çıkarıyoruz. Kursiyerlerimizle harika bir aile ortamımız var. İlk başladıklarında zorlansalar da zaman geçtikçe mükemmel işler ortaya koyuyoruz” diyor.

RÖLYEFi BAŞLADIKTAN SONRA TERCİH ETTİM

Kursiyer Dilek Akça, rölyefe başlangıçta mesafeli yaklaştığını ancak zamanla keyif aldığını aktarıyor. Akça, “Rölyef bana ilk başta uzak gelmişti ama başladıktan sonra bırakamadım. Çok eğlenceli ve keyifli. Zor değil ama hipnotize olmak gibi bir durum. Minik minik kesiyor, yapıştırıyor ve ütülüyorum. Hanife Hocamız çok yetenekli. Sağ olsun, çok yardımcı oluyor. Rölyefte perspektif çok önemli” diyor.

SAĞLIĞIMI GÜÇLENDİRİYORUM

Yıllardır rölyef sanatıyla ilgilenen Melek Koç, “Bir tesadüf eseri başladım. Emekli olunca, evde oturup hastalık beklemek yerine bu sanatı yapmak çok daha faydalı. Rölyef yapmak zor ama eğlenceli. Hoca hanımın yardımıyla süreç oldukça keyifli hale geliyor. Tablolarımı gören herkes çok beğeniyor. Ücretsiz veremiyorum çünkü büyük emek gerektiriyor. Para verip alamayanlar, gelip kendi eserlerini yapsın. Hem eğlenceli hem de zihni açıyor, stresi atmaya yardımcı oluyor. 60 yaş üstündeki herkese tavsiye ederim” şeklinde görüşlerini paylaşıyor.

İKİNCİ BAHARIMI YAŞIYORUM

Emekli Cemile Yılmaz, bu sanata emekli olduktan sonra yöneldiğini ve kendini yeniden gençleşmiş hissettiğini belirtiyor. Yılmaz, “Rölyefi zevkle yapıyorum. Arkadaşım tavsiye etti. İlk başta zor görünüyordu ama içinden çıkınca keyifli olduğunu anladım. Eserler ortaya koymak bağımlılık yapıyor, şimdi de bırakamıyorum. Uğraşmayı gerektiriyor ama sonuçları harika. Herkese tavsiye ederim. Emekliyim ve ikinci baharımı rölyefle yaşıyorum” ifadelerini kullanıyor.