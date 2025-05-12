Düzce’de Roman Koordinasyon Ofisi Açıldı

Düzce’de Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı. İçişleri Bakanlığı desteğiyle Düzce Belediyesi tarafından Ağa Mahallesi’nde 2 katlı olarak inşa edilen merkezin açılışı, Roman dans grubunun sergilediği gösteri ile başlandı. Protokol üyeleri tarafından Hıdırellez ateşi yakılmasıyla devam eden açılış programında Düzce Valisi Selçuk Aslan, “Eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yardım ve akla gelebilecek tüm sektörlerde, daha hızlı yol alabilmek için Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi, Ağa, Çay mahalleleri ve tüm Düzce halkının hizmetinde olacak inşallah” şeklinde konuştu.

Kendisi de Kasımpaşa’da büyümüş bir Roman çocuğu olduğunu belirten TBMM Başkanlık Müşaviri İbrahim Yasin Kırıcı, “TBMM Başkanlığında müşavirlik yapıyorum. 20 yıl öncesine kadar bizi hatırlamayanlar, bırakın hatırlanmayı bizler ikinci, üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görürken, bugün Allah’a hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde Roman Koordinasyon Merkezinin açılış töreninde hep birlikteyiz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olmuştur. Bugün bir tek biz Romanlar değil, Kürt Kürtlüğünü, Roman Romanlığını söyleyemezken biz söyleyebilir hale geldik. Bunlar bizim için hayaldi, hayaller Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçeğe dönüştü” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞTA ÖNEMLİ VURGULAR

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de merkezin gençlerin, kadınların ve mahalle halkının her alanda kendini geliştireceğini söyledi. Konuşmaların ardından bina, kurdele kesimiyle resmi olarak hizmete açıldı. Açılış etkinliğinde Türk Kızılay, Yeşilay ve çeşitli kamu kuruluşlarının stantları da yer aldı. İçişleri Bakanlığı Roman Koordinasyon Merkezi Genel Koordinatörü ve Bakan Danışmanı Hacı Arif Davulcu, kaymakamlar, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı açılışta, hem kamu kurumlarının temsilcilerinin yer alacağı hem de aile danışmanlığı hizmetinin sağlanacağı monumda, çocuklar ve gençler için birçok sosyal aktivite imkanı sunulacak.