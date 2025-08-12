Düzce’de Ruhsatsız Silah Operasyonu Gerçekleştirildi

DÜZCE’DE RUHSATSIZ SİLAHLARA YÖNELİK OPERASYON

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silahlarla belirli çeşitli yerlerde ateş eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan başarılı operasyon sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi ve 4 kişi yakalandı. Ayrıca, 2 kişi de adli makamlara teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

Düzce’de belirli zaman dilimlerinde rastgele ateş açan kişilere yönelik olarak başlatılan operasyonlar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü incelemeler neticesinde İ.M., O.D., M.D. ve C.Ö. isimli şahıslar tespit edildi. Bu şahısların sahip olduğu araçlar ve bulundukları ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda toplamda 1 adet ruhsatsız glock, 1 adet ruhsatsız baretta, 1 adet ruhsatsız blow, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 329 adet fişek ve 23 adet kartuş ele geçirildi.

GÖZALTILAR YAPILDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şahıslardan İ.M. ve C.Ö., adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Düzce’de düzenlenen bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin ruhsatsız silah ve gece düzenlenen ateş açma olaylarına karşı etkin mücadelesinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.