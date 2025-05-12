Düzce’de Sağlık Günü Yürüyüşü Düzenlendi

DÜZCE’DE SAĞLIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü, Dünya Çölyak Günü ve Dünya Astım Günü kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde bir yürüyüş programı gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından fiziksel aktivitenin bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesindeki faydalarını topluma hatırlatmak, sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmek ve iyi uygulamalara dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Yürüyüş, Akçakoca Çuhalı Sahili önünden başlayarak Kaymakamlık önünde sona erdi. Sağlık çalışanları ve vatandaşların yanı sıra Düzce Çölyak Topluluğu da etkinliğe katıldı ve çölyak hastalığına dikkat çekildi.

ETKİNLİKTE BİLGİLENDİRME STANTLARI KURULDU

Yürüyüşün ardından, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kaymakamlık önünde kurulan stantlarda çeşitli sağlık konularında bilgilendirmeler yapıldı. Çölyak, astım, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, Kanaryalı Kene Hastalığı (KKKA), kadına şiddet, aşı, kanser taramaları, gebelik ve anne sütü hakkında bilgilendirme yapılırken, katılımcılara broşürler dağıtıldı. Ayrıca, fizyoterapist tarafından katılımcılara postür egzersizleri uygulandı. Stantlarda katılımcıların boy ve kilo ölçümü yapılarak beden kitle indeksi belirlendi ve gerekli yönlendirmeler sağlandı.

KRONİK HASTALIKLAR VE KADINA ŞİDDET KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

Yürüyüşe katılanların kan basıncı ve kan şekeri ölçümleri yapıldı, ardından kronik hastalıklar hakkında bilgilendirme ve yönlendirmeler sağlandı. Katılımcılara sigarayı bırakma konusunda bilgiler verilerek, karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi. Ayrıca, kadına şiddet ile ilgili bir bilgilendirme de sosyal çalışmacı tarafından yapıldı. Gebe Okuluna ait stantta ise katılımcılara gebelik, anne sütü ve normal doğum hakkında bilgi verildi ve sağlıklı hayat merkezindeki Gebe Okulu’na davet yapıldı.

FARKINDALIK OLUŞTURULDU VE ETKİNLİK SONA ERDİ

Etkinlikte, Mayıs ayı boyunca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü”, “Dünya Astım Günü”, “Dünya Çölyak Günü” ve “Dünya Hipertansiyon Günü” ile ilgili farkındalık oluşturma amaçlı pankartlar sergilendi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.