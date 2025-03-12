Düzce’de Sahte Kimlikle Ev Kiralayan Tutuklandı

DÜZCE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Düzce’de farklı kimlik ve isimlerle ev kiralayıp, bu evlerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalar, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Gölyaka ilçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİ VE ŞÜPHELİ TAKİBİ

Geçmişte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu kaydı bulunan A.G.A. (36) isimli şahsa yönelik istihbari çalışmalar gerçekleştirildi. Şahsın, farklı isimler ve kimlikler kullanarak ev kiraladığı tespit edildi. Arama faaliyetleri kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik tespit köpeğiyle şahsın ikametinde detaylı bir arama yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan arama sonucunda 150 gram kubar-esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu ölçeği ve 9 adet tabanca fişeği elde edildi. Gözaltına alınan A.G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.