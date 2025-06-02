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Düzce’de Sergi İlgiyle Karşılandı

DÜZCE’DE YIL SONU SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

Düzce’de, Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen yıl sonu sergisi büyük ilgi uyandırdı. Her yıl kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Düzce’deki halk eğitim merkezi kursiyerleri, öğretim döneminin sonuna özel bir sergi düzenledi.

VALİ SELÇUK ASLAN AÇILIŞI YAPTI

Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen bu yıl sonu sergisinin açılışını Vali Selçuk Aslan yaptı. Açılış sonrası, katılımcıların hazırladığı el emeği ürünleri inceleyen Vali Aslan, eserlerinde yer alan çalışmalar için vatandaşlara teşekkür etti ve onların azim ile özverisini takdir etti. Başarılar dileyerek serginin önemini vurguladı.

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