Düzce’de Sıcaklar Sokak Hayvanlarını Etkiledi

AŞIRI SICAKLARIN ETKİSİ

Düzce’deki aşırı sıcaklar, insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Susuz kalan bir sokak köpeğine yardım eden mahalle muhtarı, köpeğe su içirmesiyle dikkat çekti. Bu anlar, mahalle sakini tarafından görüntülenirken, muhtarın bu hareketi sosyal medya üzerinde yoğun ilgi gördü. Aşırı sıcaklar, sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

SUSUZLUĞU GİDERME ÇABALARI

Birçok duyarlı Düzceli, sokak hayvanlarının sıcak havalarda susuz kalmamaları için kapılarının önüne su kapları koyarak yardım etmeye çalışıyor. Ancak bazı mahallelerdeki köpekler, aşırı sıcakların etkisiyle daha da zor bir durumda kalabiliyor. Özellikle merkeze bağlı Kiremitocağı Mahallesi’nde, aşırı sıcaktan etkilenmiş ve bayılmak üzere olan bir köpeği gören Mahalle Muhtarı Hüseyin İlhan, şişe su alarak köpeğin susuzluğunu gidermeye çalıştı.

Su verecek bir kap bulamayan Muhtar İlhan, bu hareketiyle insanlığın hâlâ canlı olduğunu gösteriyor. Mahalle sakini tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan bu görüntü ise büyük beğeni topladı. Düzce’de yapılan bu tür yardımlar, hem sokak hayvanları için bir umut kaynağı oluyor hem de insanların duyarlılığını gözler önüne seriyor.