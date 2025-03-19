Düzce’de Sobaya Benzin Dökme Kazası

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Düzce’de, bir otomobil tamircisi sobaya benzin döktüğü sırada ilginç bir olay yaşandı. Eski sanayi sitesinde meydana gelen olay, güvenlik kameralarına kaydedildi.

OLAYIN SEBEBİ VE GELİŞİMİ

E.T. isimli şahıs, soğuk hava nedeniyle üşüdüğü için sobayı ateşlemek istedi. Fakat çevrede yakacak bir malzeme bulamayınca, iş yerinde bulunan benzin bidonuna yöneldi. E.T., benzini sobaya dökmesiyle birlikte alevler yükseldi. Neyse ki, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla alevlerden yara almadan kurtulmayı başardı. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.