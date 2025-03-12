Düzce’de Sokak Oyunları Yeniden Canlanıyor

DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, gönüllü gençleri ile birlikte teknolojinin hızla ilerlemesiyle neredeyse kaybolmaya yüz tutan sokak oyunlarını çocuklarla buluşturuyor. Bu etkinlikler, çocukların sosyal becerilerini güçlendirirken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmelerine olanak tanıyor.

ETKİNLİKLERİN İÇERİĞİ

Bu kapsamda, Gençlik Merkezi gönüllüleri, Yenitaşköprü Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler, teknolojiden uzak bir şekilde geleneksel sokak oyunlarını oynama fırsatı buldu. Yüzleri boyanan çocuklar, keyifli bir gün geçirerek anılarını zenginleştirdiler. Çocuklar, bu tür etkinliklerin devam etmesini ve sokak oyunlarına olan ilgilerinin süreceğini ifade etti.