Düzce’de Spor Organizasyonu Gerçekleşti

ETKİLEYİCİ ORGANİZASYONUN YERİ

7 Eylül 2025 tarihleri arasında Düzce Spor Salonu’nda başarılı bir organizasyon gerçekleştirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı bu etkinlikte, İstanbul, Yalova ve Eskişehir gibi pek çok şehirden gelen minik sporcular kıyasıya yarıştı.

MÜSABAKALARIN HEYECANI

3 gün süren müsabakalarda, hem takım hem de ferdi kategorilerde mücadele eden sporcular büyük bir heyecan yaşadı. Dereceye giren sporcular, ödüllerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru ve Tesis Amiri Ahmet Çakır, ödül töreninde dereceye giren sporcular ve takımlara ödüllerini takdim etti.

ÖNEMLİ

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

