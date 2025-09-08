Düzce’de Spor Organizasyonu Gerçekleşti

ETKİLEYİCİ ORGANİZASYONUN YERİ

7 Eylül 2025 tarihleri arasında Düzce Spor Salonu’nda başarılı bir organizasyon gerçekleştirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı bu etkinlikte, İstanbul, Yalova ve Eskişehir gibi pek çok şehirden gelen minik sporcular kıyasıya yarıştı.

MÜSABAKALARIN HEYECANI

3 gün süren müsabakalarda, hem takım hem de ferdi kategorilerde mücadele eden sporcular büyük bir heyecan yaşadı. Dereceye giren sporcular, ödüllerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru ve Tesis Amiri Ahmet Çakır, ödül töreninde dereceye giren sporcular ve takımlara ödüllerini takdim etti.