Düzce’de Sürdürülebilir Moda Etkinliği Gerçekleşti

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA ETKİNLİĞİ

Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı tarafından düzenlenen “Dönüşüm Atölyesi: Kumaşa Yeni Bir Şans” etkinliği, Düzce Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileriyle gerçekleştirildi. Bu atölye, sürdürülebilir moda anlayışını yaygınlaştırmanın yanı sıra, sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefliyor.

YENİLENEBİLİR KUMAŞLARDAN YENİ TASARIMLAR

Etkinlikte atıl döşemelik kumaşlardan yararlanılarak, özgün ve çevre dostu tasarımlar oluşturuldu. Moda dünyasına hitap eden yenilikçi ürünlerin yanı sıra, yaşlılar ve çocuklara yönelik özel tasarımlar da üretildi. İhtiyaç sahibi bireyler için tasarlanan ürünler, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden öğrenciler tarafından titizlikle hazırlandı.

FARKINDALIK YARATAN PLATFORMLAR

Düzenlenen etkinlik, sadece öğrencilerin el becerilerini ve tasarım yeteneklerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda atıl kumaşların nasıl değerlendirileceğine dair farkındalık yaratan bir platform sundu. Katılımcılar, sürdürülebilir tasarımın gücünü keşfetti ve toplum için değer üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Düzce Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğretim elemanları, öğrencilerin çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin önemini vurguladı. Benzer etkinliklerin gelecekte de süreceği belirtildi. Başarılı bir şekilde tamamlanan etkinlik, sürdürülebilir moda ve sosyal yardımlaşma bilincini bir araya getirerek, hem çevreye hem de topluma önemli katkılar sağladı.