Düzce’de Sürücüye Cezası Verildi

DÜZCE’DE SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYONDAN KALKMASI

Düzce’de bir sürücü, hafif ticari aracını kullanırken yan koltuğa oturup o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu durum, sürücünün ehliyetinin el konulmasına ve idari para cezası almasına neden oldu. Gece saatlerinde Yahyalar bağlantı yolunda araç süren Efekan Y., direksiyon başından kalkarak sağ koltuğa geçti ve buradan sürüşe devam etti.

SOCAL MEDYADA PAYLAŞIM VE SONUÇLARI

Sürücünün bu görüntüleri kaydedip sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri duruma müdahale etti. Yapılan kontroller sonucunda Efekan Y. yakalandı ve ehliyetine el konulup, idari para cezası kesildi. Bu olay, trafik güvenliğini sağlamak adına yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

Malkara'da bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde bir traktör devrildi, kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

