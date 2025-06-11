Düzce’de Taksi Dere Yataklarına Uçtu

TAKSİ KAZASI SONUCU YARALANMA

Düzce’de meydana gelen bir kaza sonucunda kontrollü şekilde giden ticari taksi dere yatağına düştü ve 1 kişi yaralandı. Kaza, Samandere köy yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Samandere köyünden Düzce yönüne hareket eden Özgür D. yönetimindeki 81 T 1102 plakalı Fiat marka ticari taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole düşerek dere yatağına girdi.

HASTA NAKİL VE TRAFİK AKIŞI

Kazayı görenlerin hemen durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan hafif yaralarla inen sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü. Dere yatağındaki aracın çıkarılması için başlatılan çalışmalar nedeniyle yol kısa bir süre kapalı kaldı. Araç çıkartıldıktan sonra trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.