Düzce’de Tarım Projeleri Yüzde 75 Destekli

DOMATES VE BİBER ÜRETİMİ İÇİN GÜÇLÜ DESTEK

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 75’lik bakanlık destekli projeleri, domates, biber, kapya biber, hıyar, balkabağı ve kuru fasulye üretimini geliştirecek şekilde kabul edildi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında, Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı için sunulan projeler, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylandı. Bu projelerin Düzce genelinde uygulanması öngörülüyor ve projenin finansmanı, yüzde 75 bakanlık, yüzde 25 çiftçi katkısıyla gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI BELİRLENDİ

Projeye başvuru yapmak isteyenlerin uyması gereken şartlar açıklandı. “Başvurularda Bakanlık ilgili kayıt sistemine kayıtlı olma şartı aranır.” denildi. Ayrıca üretici seçiminde, düşük gelirli, küçük ölçekli ve girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapamayan çiftçilerin öncelik kazanacağı belirtildi. Kendisine veya kiraladığı işlenmemiş arazide üretim yapacak olan yeni çiftçiler, arazisini ÇKS’de nadas arazisi olarak beyan edenler ve üretime katılacak diğer üreticilerin başvuruları değerlendirilecektir. Ayrıca, kadın ve genç çiftçiler ile organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan üreticilerin projeye katılımı teşvik ediliyor.

ÇİFTÇİLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLECEK

Projenin uygulanacağı bölgede yaşayan, daha önce projeden yararlanmayan çiftçiler ve atıl durumda bulunan araziler için öncelik verilecektir. Sözleşmeli üretim yapan çiftçiler de projeye dahil edilecek. Müracaat sayısının yüksek olması halinde, belirtilen kriterlere göre projelerde yer alacak çiftçiler belirlenecek. Bu kapsamda; “Projemizden yararlanmak isteyen üreticilerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerimize 19 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekmektedir.” açıklaması yapıldı.