Düzce’de Tarım Sigortası Önemli

ZİRAİ DON OLAYI SONRASI TOPLANTI

Düzce’de yakın zamanda meydana gelen zirai don olayı sonrasında, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun liderliğinde tarımsal üretim alanlarında oluşan zararların tespiti amacıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri de katılarak hasar tespit çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için bir yol haritası oluşturdu.

İl Müdürü Esra Uzun, zirai don olayı sonrasında teknik ekiplerin aktif bir şekilde sahada görev yaptığını vurguladı. Uzun, “Ekiplerimiz, tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticimizin her zaman yanında olmak için sahada birebir gözlem ve ölçümler yaparak zarar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Üreticilerimizin yaşadığı kayıpların en kısa sürede kayıt altına alınması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

TARSİM GÜVENCESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, bu tür doğal afetlerin tarımsal faaliyetlerde ürün kaybına neden olduğunu hatırlatarak devlet destekli tarım sigortasının önemine dikkat çekti. Uzun, “Bu tür afetlerde devlet destekli tarım sigortası TARSİM’in önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Üreticilerimizin risklere karşı TARSİM güvencesinden faydalanmalarını özellikle tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaşanan afetin etkilerini azaltmak ve çiftçilerin mağduriyetlerini en aza indirmek için süreci yakından takip ediyor.