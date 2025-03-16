Düzce’de Tarımsal Destek Toplantıları Sürüyor

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi ve Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi konusunda bilgilendirme toplantılarına hızla devam ediyor. Toplantılar, çeşitli ilçelerdeki köylerde gerçekleştiriliyor ve üreticilere destekleme programları hakkında kapsamlı bilgi sunuluyor. Şu ana kadar Merkez İlçe ile birlikte 7 ilçe merkezi ve bunlara bağlı 9 köyde toplamda 17 toplantı düzenlendi. Bu toplantılara 583 üretici katılım sağladı.

ÜRETİCİLERİN FAYDALANMA ORANLARINI ARTIRMAK HEDEFİ

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, üreticilerin destekleme programlarından en etkin şekilde faydalanabilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirtirken, “Üreticilerimizin tarımsal yatırımlarını desteklemek, modern sulama sistemlerine erişimlerini kolaylaştırmak için Bakanlığımızca uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Desteklerini bilgilendirme toplantıları köylerimizde düzenlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 17 toplantıda 583 üreticimize ulaştık ve bu sayıyı artırarak desteklerimizden daha fazla üreticimizin haberdar olmasını sağlayacağız” dedi.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI SÜRECEK

Açıklamasının devamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üreticilerin destekleme programlarından zamanında ve doğru şekilde faydalanabilmesi için bilgilendirme toplantılarının önümüzdeki günlerde de süreceğini vurguladı. Düzce’deki bu etkinlikler, tarım sektörünün gelişimi açısından önem taşırken, aynı zamanda yerel üreticilerin ekonomik durumlarını iyileştirmek için önemli bir adım teşkil ediyor.