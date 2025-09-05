Haberler

Düzce’de Tehlikeli Araç Yolculuğu Yaşandı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Düzce’nin Çilimli ilçesinde bazıları tarafından tepki çeken ilginç bir durum yaşandı. Bir sürücü, aracında meydana gelen garip bir sesi kontrol edebilmek için motorun içine bir ustayı bindirdi. Bu alışılmadık yolculuk, kaputu açık bir şekilde gerçekleşti.

TEHLİKE DOĞURAN YOLCULUK

Aracın yanlış şeritte ilerlemesi, hem trafik akışını tehlikeye düşürdü hem de çevredeki diğer sürücüler için risk oluşturdu. Olay, bir cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı ve kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmaya başladı.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Söz konusu görüntülerin ardından, polis ekiplerinin sürücüyü belirlemek amacıyla harekete geçtiği bildirildi. Bu durum, sadece trafik güvenliğini değil, aynı zamanda sürücülerin sorumluluk bilincini yeniden sorgulamaya açıyor.

ÖNEMLİ

