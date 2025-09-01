Düzce’de Temizlik Ve Zabıta Denetimi Yapıldı

DÜZCE’DE TEMİZLİK KAMPANYASI VE DENETİMLER

Düzce’de ağustos ayında başlatılan temizlik kampanyası kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde çalışmalarını sürdürürken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini artırıyor. Yaka kameraları kullanarak denetim yapan zabıta ekipleri, yere çöp veya sigara izmariti atan kişileri belirleyerek, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası uyguluyor.

DENETİM SIRASINDA İLGİ ÇEKEN SAVUNMA

Denetim sırasında, bazı vatandaşların yere izmarit atan kişileri, zabıta ekiplerini fark ettiklerinde izmaritlerini yerden aldıkları gözlemleniyor. Ancak bu durumun yanında, bir vatandaşın savunması dikkat çekiyor. Yere izmarit atan kişi, kendisine cezai işlem uygulanacağını bildiren zabıta memurlarına, “Avrupa’dan geldiğim için bilmiyordum.” yanıtını verdi.

Bunun yanı sıra zabıta ekipleri, belirlenen saatler dışında çöp çıkaran veya çöplerini konteyner dışına bırakan esnaflara yönelik de gerekli işlemleri yapıyor. Temizlik kampanyasının etkinliği sağlanmaya çalışılıyor.