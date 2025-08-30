Haberler

Düzce’de Terfi Töreni Gerçekleşti

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı sosyal tesislerinde yapılan törende, bir üst rütbeye terfi eden personele yeni rütbeleri takıldı. Düzce’de görev yapan ve rütbesini yükselten personel, Jandarma Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte yeni rütbelerine kavuştu.

DÜZCE’DE YÜKSELEN PERSONEL

Törende, bir üst rütbeye terfi eden 4 subay, 21 astsubay ve 6 uzman jandarma personeline rütbelerini Vali Selçuk Aslan ile Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik taktı. Terfi eden personeli tebrik eden Vali Selçuk Aslan, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturunu hatırlatarak özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Yeni rütbelerin hayırlı olmasını diledi.

