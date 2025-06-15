Düzce’de TIR Bariyerlere Çarptı, Sürücü Kurtuldu

KAZANIN SEBEBİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Düzce’de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü, kazayı yaralanmadan atlattı. Beyköy’den Düzce istikametine doğru giden İ.Ç. yönetimindeki 06 CRZ 207 plakalı çekici tır, otoban bağlantı yolunun Düzce gişeleri civarında Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliğine ait kontrol noktasının bariyer ve beton bloklarına çarpıyor. Ardından tır, yaklaşık 30 metre ilerleyerek bahçeye giriyor ve bahçe duvarını aşarak tekrar yola çıkmayı başarıyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

İhbar alındıktan sonra bölgeye jandarma, polis ve kara yolları ekipleri yönlendiriliyor. Sürücü, yaşanan kazadan yara almadan kurtuluyor. Ekipler, dubalarla çevreleyerek yol güvenliğini sağlıyor ve kazanın meydana geldiği bölgede temizlik çalışmaları başlatıyor. Kazada hasar gören tır, güvenli bir şekilde yoldan kaldırılıyor.